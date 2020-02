Prescrizione, Associazione magistrati: ‘Stallo dovuto a preoccupazioni catastrofiche che non condividiamo. Emergenza è la durata processi’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Il lodo Conte bis elaborato dal governo sulla Prescrizione, secondo l’Associazione nazionale magistrati, “non è una soluzione irragionevole”. Ma si deve andare avanti con “il processo di riforma del processo penale”. Il segretario Anm Giuliano Caputo, a margine del congresso di Unicost, ha espresso parere positivo sull’ultima mediazione a cui è arrivato l’esecutivo nelle scorse ore e che arriverà in consiglio dei ministri lunedì prossimo. Ma non solo. “Sulla base di preoccupazioni catastrofiche che noi non condividiamo”, ha detto, “sull’esito della riforma della Prescrizione si è creato uno stallo. Le due cose dovevano viaggiare parallelamente, invece si è parlato troppo di Prescrizione e non si parlato più di riforma del processo penale, che invece era un’urgenza. La durata dei processi sta a cuore anche a noi. Torniamo ... ilfattoquotidiano

