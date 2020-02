Pozzuoli, tre arresti per estorsione nel clan Longobardi-Beneduce: I NOMI (Di sabato 8 febbraio 2020) Pozzuoli: arrestati tre affiliati del clan Longobardi-Beneduce per vari casi di estorsione nei confronti dei titolari di un autolavaggio (minacciati anche con una mazza da baseball). Questa mattina, in Pozzuoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Fabio Cerrone, nipote Salvatore, detto “Totore ‘o biondo”, Enrico Gennaro Iovine, (entrambi 30enni e già detenuti presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano) e Pasquale Dello Iacolo, 37 anni, fratello di Aprea Pio, detto “Piariello”, elemento di spicco della criminalità flegrea, gravemente indiziati in concorso dei reati di rapina e tentata estorsione commessa con l’aggravante delle finalità mafiose. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli ... 2anews

