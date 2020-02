Poste Italiane: offerta supersmart 90 e 180, interessi e calcolo (Di sabato 8 febbraio 2020) Poste Italiane: offerta supersmart 90 e 180, interessi e calcolo Poste Italiane dà la possibilità ai propri clienti titolari di un libretto Smart di sottoscrivere le offerte supersmart con accantonamenti della durata di 90 giorni o 180 giorni. Gli interessi previsti sono più alti di quelli base. Ecco di cosa si tratta. Segui Termometro Politico su Google News Conto corrente, libretto postale e risparmio: quanto conservano gli italiani Poste Italiane: le offerte supersmart Soltanto i clienti di Poste Italiane titolari di un Libretto Smart hanno la possibilità di accedere alle offerte supersmart: queste sono pensate per incentivare il deposito dei risparmi sullo strumento che, di base, non offre interessi particolarmente alti (attualmente il tasso sulle giacenze è molto vicino allo zero). Dunque, in sostanza, Poste offre ai propri clienti che hanno sottoscritto un ... termometropolitico

