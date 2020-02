Porto, vita impossibile per le famiglie dell’Olivieri (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Da circa mezzo secolo una parte della città vive una irrisolta contraddizione. I rioni Porto, Olivieri, centro storico alto (via Madonna del Monte) e Canalone subiscono, giorno e notte, le conseguenze delle attività industriali del Porto, sulle cui banchine la movimentazione delle merci è continua. Merci che poi vanno trasportate su gomma – unica modalità allorquando si è scartata ogni ipotesi di investimento sui ferro – e quindi attraverso l’utilizzo dei camion. Il VIDEO, girato da un appartamento del rione Olivieri all’inizio della notte intercorsa tra venerdì e sabato, dimostra quanto le attività private (la vita delle famiglie) e quelle economiche legate al Porto siano incompatibili. Con netta prevalenza delle – rumorosissime ed inquinanti – seconde. In attesa del completamento della oramai decennale ... anteprima24

