Pogba Juventus, si può! Nuovo indizio da Manchester: occhio a Dybala (Di sabato 8 febbraio 2020) Pogba Juventus – Novità importante sul fronte Pogba, arrivano notizie confortanti di Manchester. La Juventus è pronta in estate a tutto pur di riportare a Torino Paul Pogba: il centrocampista francese avrebbe già rivelato ai suoi compagni la volontà di lasciare il Manchester United a fine stagione. E la dirigenza bianconera è al lavoro per capire la fattibilità economica dell’operazione, visto l’ingaggio percepito dal giocatore e viste le richieste economiche dei ‘Red Devils’. In più bisogna fare i conti con la concorrenza del solito Real Madrid, con Zidane pronto a fare qualsiasi cosa per averlo. Pogba Juventus, Nuovo indizio Come riportato da ‘Tuttosport’, secondo le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, Pogba potrebbe non prendere parte al ritiro invernale del Manchester United a Marbella, con i ‘Red Devils’ che torneranno ... juvedipendenza

NoNameAgency_ : Il #RealMadrid torna a chiedere info per #Pogba. La #Juve lo riprenderebbe solo a determinate condizioni (prezzo co… - zazoomblog : Juventus il sogno rimane Pogba. E con Dybala si cerca il rinnovo - #Juventus #sogno #rimane #Pogba. - EMIGOAL : RT @PaPaganini: Montecarlo by night. #Pogba ha sempre nel cuore la #Juventus ma il #RealMadrid è in pressing. Rinnovo in salita per #Donnar… -