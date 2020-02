PlayStation 5 e Xbox Series X raggiungeranno il fotorealismo? (Di sabato 8 febbraio 2020) Il fotorealismo è sicuramente l'obiettivo che ogni videogiocatore spera di poter ammirare nei suoi titoli preferiti. Avere un videogioco da una grafica talmente avanzata da essere indistinguibile dalla realtà è rimasta per decenni una chimera, ma è qualcosa che piano piano stiamo raggiungendo, grazie all'evoluzione della tecnologia e delle potenzialità hardware/software. E se si riuscisse a combinare il fotorealismo con la realtà virtuale, avremo fra le mani il vero e proprio futuro dell'intrattenimento.Se alcuni videogiochi dell'attuale generazione di console hanno dimostrato che ci stiamo avvicinando al fotorealismo, come ad esempio Death Stranding, The Order 1886 e Red Dead Redemption 2, secondo voi è possibile che con la next-gen, ovvero con PlayStation 5 e Xbox Series X, questo traguardo possa essere raggiunto? Secondo GamingBolt è possibile, ma non sarà assolutamente una ... eurogamer

