Pierpaolo Sileri: il viceministro e il rischio Coronavirus (Di sabato 8 febbraio 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, era a bordo del volo che il 3 febbraio ha riportato gli italiani di Wuhan in Italia. Su quell'aereo c'era anche il ricercatore di Luzzara che è successivamente risultato positivo al Coronavirus 2019-nCov quindi in teoria tutte le persone che si trovavano su quell'aereo sono a rischio, tanto che ieri è ripartita per loro la quarantena. Sileri però non è in quarantena e oggi a Repubblica ha spiegato il motivo: «Siamo scesi completamente isolati, indossando tute intere, gambali, mascherina, occhiali e guanti. Abbiamo usato il protocollo Ebola, per intenderci». Quanti eravate? «Oltre ai 5 dell'equipaggio, altri 11, tra personale sanitario di ministero, esercito e aeronautica». E dopo? «Rientrati in aereo, ci siamo completamente cambiati, rimettendoci tute nuove, come il resto del materiale. Durante il viaggio sedevamo in una ...

