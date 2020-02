Piemonte, mille euro in più al mese: la giunta Cirio targata Lega si alza lo stipendio (Di sabato 8 febbraio 2020) Abolita la penalizzazione prevista finora per chi usa l'auto blu. Pd e 5Stelle all'attacco: "Vergognoso che mentre le casse della Regione sono vuote si sperperi così il denaro pubblico" repubblica

rep_torino : Piemonte, mille euro in più al mese: la giunta Cirio targata Lega si alza lo stipendio [aggiornamento delle 19:14] - pvsassone : RT @paolocristallo: Piemonte, la giunta della Lega si alza lo stipendio: mille euro in più al mese - AlOSr0 : RT @rep_torino: Piemonte, mille euro in più al mese: la giunta Cirio targata Lega si alza lo stipendio [aggiornamento delle 19:11] https://… -