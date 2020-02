Peugeot, l’elettromobilità diventa on demand. Ecco tutte le offerte del Leone – FOTO (Di sabato 8 febbraio 2020) Elettrificazione? Sì, purché on demand, cioè offerta sulla base delle diverse esigenze della clientela. È questo l’approccio di Peugeot a una mobilità che aspira al minimo impatto ambientale attraverso l’adozione della tecnologia ibrida plug-in e di quella 100% elettrica, due facce della medesima medaglia. La marca del Leone inizia il 2020 forte di un portafoglio ordini florido come non mai e sulla base di un piccolo primato: sul mercato italiano di gennaio Peugeot ha piazzato 700 auto alla spina, il miglior risultato fra i competitors. Ma non rinuncia alle motorizzazioni a benzina e diesel ad alta efficienza che, secondo molti, sono parte integrante della soluzione al problema emissioni inquinanti. E quindi? Quindi non rimane che profilare ciascun cliente e, sulla base dell’utilizzo del veicolo, proporgli la tecnologia più idonea: i francesi la chiamano “elettrocompatibilità” e ... ilfattoquotidiano

