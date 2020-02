Perché il boss Graviano parla di Berlusconi (Di sabato 8 febbraio 2020) Giuseppe Graviano detto Madre Natura, il boss delle stragi, ieri al processo “’Ndrangheta stragista” a Reggio Calabria ha parlato di suoi presunti incontri con Silvio Berlusconi e di 20 miliardi della mafia investiti nelle imprese del Cavaliere. Dopo la famosa frase di Totò Riina (“Iddu pensa soltanto a iddu”) Graviano apparentemente sembra voler far saltare il banco e chiede il conto a Silvio Berlusconi su quelli che sono stati i veri o presunti rapporti che l’ex Cavaliere di Arcore ha avuto con la mafia siciliana. Ma, spiega oggi Attilio Bolzoni su Repubblica, con Graviano bisogna andare molto cauti: Apparentemente. Perché quello che i suoi venerano come una divinità e chiamano “Madre Natura” è un maestro del doppio e anche del triplo gioco. Dice Berlusconi ma può aver mandato messaggi a qualcun altro, in chiaro parla di soldi e di investimenti ma forse in codice parla di ... nextquotidiano

