Papa Francesco a Bari, previste tre zone di sicurezza. Al Policlinico pronto il piano di assistenza per i grandi eventi (Di sabato 8 febbraio 2020) L'organizzazione per domenica 23 febbraio messa a punto dalla Prefettura con la Gendarmeria vaticana. Tra la basilica di San Nicola e piazza della Libertà l'area di massima sicurezza. I fedeli accederanno da appositi varchi presidiati dalle forze dell'ordine repubblica

SkyTG24 : Papa Francesco: 'Dio non è Mandrake e non ha la bacchetta magica' - vaticannews_it : #7febbraio Non si può essere “umili senza umiliazioni”. Vuole essere questo il messaggio di #PapaFrancesco nell'… - vaticannews_it : Preghiamo affinché il grido dei fratelli #migranti, caduti nelle mani di trafficanti senza scrupoli e vittime della… -