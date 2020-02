Pallanuoto femminile, A1 2020: risultati e classifica della decima giornata. Plebiscito Padova che si avvicina all’Orizzonte (Di sabato 8 febbraio 2020) decima giornata per il campionato femminile di Pallanuoto: quattro le partite andate in scena oggi nella Serie A1, con la capolista Ekipe Orizzonte che aveva anticipato qualche giorno fa per giocare in Europa. Resta attaccato il Plebiscito Padova: soli tre punti di distanza dalle siciliane. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. 10^ giornata – sabato 8 febbraio Kally Milano-L’Ekipe Orizzonte 10-22 (giocata il 4 febbraio) RN Florentia-Vela N Ancona 11-8 PN Trieste-Lifebrain SIS Roma 5-17 Rapallo PN-Plebiscito Padova 5-16 CSS Verona-Bogliasco 1951 12-7 classifica L’EKIPE ORIZZONTE 30 CS Plebiscito PD 27 SIS ROMA 21 CSS VERONA 18 KALLY MILANO 18 RAPALLO PN 15 RN FLORENTIA 12 BOGLIASCO 1951 6 PN TRIESTE 3 VELA NUOTO ANCONA 0 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” ... oasport

