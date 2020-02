Pago incalza Serena sul futuro. La risposta di lei: "Non sono per il matrimonio" - (Di sabato 8 febbraio 2020) Serena Granato Tra le mura della casa del Grande fratello vip, Pago ha incalzato Serena Enardu sulla possibilità di unirsi in matrimonio. E la risposta dell'ex volto di Uomini e donne non si è fatta attendere Dopo essersi lasciati andare ad effusioni amorose nella Capsule hotel room, la stanza messa a disposizione dalla produzione Mediaset per il Gf vip, i due concorrenti del rinnovato reality, Serena Enardu e Pago, fanno ancora parlare del loro amore. La loro love-story era giunta al capolinea al loro confronto finale registratosi al gioco di Temptation island vip 2019. Docu-reality sui tradimenti, a cui avevano preso parte per mettere alla prova la loro relazione. E i continui atteggiamenti complici assunti dalla Enardu con il tentatore Alessandro Graziani, all'isola delle tentazioni, erano finiti per deteriorare ancor di più il rapporto turbolento avuto tra i due. Ma con ... ilgiornale

