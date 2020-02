Osasuna-Real Madrid, Liga: news, pronostico, formazioni (Di sabato 8 febbraio 2020) Osasuna – Real Madrid domenica ore 16:00 Il Real Madrid giocherà allo stadio El Sadar, a Pamplona, una partita contro un avversario da non sottovalutare. La prima difficoltà è data dal fatto che la squadra di Zidane arriva a questa giornata di campionato da prima in classifica ma dopo un’inaspettata eliminazione in Coppa del Re. Giovedì scorso al Bernabeu la Real Sociedad ha vinto per 4-3 la partita dei quarti di finale, ottenendo una qualificazione alle semifinali che praticamente nessuno riteneva probabile. Pur avendo perso alla fine per un solo gol di scarto, il Real Madrid non è mai stato in partita. Sul 3-0 per la Real Sociedad era riuscito a riaprirla parzialmente, segnando il gol del 3-1 con Marcelo. Ma a quel punto la Real Sociedad ne ha segnato un altro, e il Real è comunque rimasto sotto di tre. I due gol negli ultimi minuti della partita non sono serviti ... ilveggente

AMmossignati : @BBDebate Arsenal - ING Nacional - URU Tottenhan - ING Olimpia - PAR Napoli - ITA Idependiente - ARG Olympiacos - G… - infobetting : Osasuna-Real Madrid: formazioni, quote, pronostici. La trasferta di Pamplona per - larocri76 : #OsasunaRealMadrid, per i Blancos capolisti c'è l'impegno a #Pamplona, dopo la clamorosa eliminazione in Copa del R… -