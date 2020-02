Occhi al cielo: in scena lo spettacolo della Superluna di Neve [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Il cielo questa sera è illuminato dalla luce della Superluna di Neve. Questa sera il nostro satellite appare leggermente più grande del normale e incanta con il suo splendore, come mostrano le FOTO di Renzo Pellicano (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Il termine Superluna viene dato alla luna quando si trova in fase di plenilunio e nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, il perigeo. Inoltre, il riferimento alla Neve è dovuto al periodo dell’anno in cui si verifica il plenilunio, ossia il mese di febbraio che solitamente porta freddo e Neve. Questa è solo la prima di una serie di 4 superlune. Le altre si verificheranno a marzo, aprile e maggio. Stasera naso all’insù: nel cielo splenderà la Superluna di Neve e sarà più grande del normaleL'articolo Occhi al cielo: in scena lo spettacolo della Superluna di Neve FOTO Meteo ... meteoweb.eu

