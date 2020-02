Notizie serie tv 8 febbraio: Natalie Zea in 9-1-1: Lone Star, il trailer di Genius: Aretha (Di sabato 8 febbraio 2020) Notizie serie tv 8 febbraio: Natalie Zea nel cast della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. Il trailer di Genius: Aretha, e altro Notizie serie tv 8 febbraio – Per chi sta guardando 9-1-1: Lone Star, lo spinoff della nota 9-1-1, in onda su FOX (USA) in questo periodo, dovrà aspettare ancora un po’ prima di vedere del romanticismo nel rapporto tra il capitano Owen Strand (Rob Lowe) e il paramedico Michelle Blake (Liv Tyler). La produzione della serie ha annunciato che Natalie Zea (The Following, The Detour) sarà nel cast della prima stagione in un ruolo ricorrente. Natalie Zea interpreterà il potenziale interesse amoroso del capitano Strand. Sarà Zoe, una professoressa di psicologia dell’Università del Texas, che incontrerà Owen in un negozio di bellezza nell’episodio che andrà in onda lunedì prossimo, negli Stati Uniti. 9-1-1: Lone Star è lo spinoff di 9-1-1, Rob ... dituttounpop

SerieA : Gamers, tenetevi pronti. La #eSerieATIM è qui. ?? - Agenzia_Ansa : Cristiano Ronaldo scelto come miglior giocatore dalla Lega di Serie A per il mese di gennaio. Domenica la premiazio… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Tra le notizie di oggi: Natalie Zea nel cast di #911LoneStar, una nuova serie prodotta da Minnie Driver, il trailer di #G… -