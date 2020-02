Nomination Razzie Awards 2020, a Cats e Rambo: Last Blood 8 candidature tra i peggiori dell’anno (Di sabato 8 febbraio 2020) Cats, il musical di Tom Hooper e Rambo: Last Blood con Sylvester Sallone primeggiano tra le Nomination dei peggiori film dell’anno con 8 candidature, tra cui Peggior film e Peggior regia. A fargli compagnia, la commedia A Madea Family Funeral, di e con Tyler Perry, inedita in Italia. Tra i peggiori attori protagonisti spiccano i nomi dei premi Oscar Anne Hathaway e Matthew McConaughey, ma anche quelli di James Corden e Bruce Willis, tra i non protagonisti. fanpage

