No Tav, blitz nella redazione di Repubblica e La Stampa a Torino: “Nicoletta Dosio libera” (Di sabato 8 febbraio 2020) Un gruppo di attiviste “No Tav” ha occupato sabato mattina l’atrio del palazzo che a Torino ospita il quotidiano La Stampa e la redazione locale di Repubblica. il gesto è stato motivato come iniziativa di solidarietà a Nicoletta Dosio, l’attivista di 73 anni in carcere dal 30 dicembre. La donna è stata condannata per aver partecipato a una manifestazione del 2012 durante la quale circa 200 persone fecero passare le auto senza pagare dopo aver aperto un varco al casello di Avigliana sull’autostrada Torino-Bardonecchia. Le “Donne in Movimento” hanno comunicato su Facebook il loro blitz “per denunciare le narrazioni vergognose che il giornalismo fa della violenza sulle donne fino alla criminalizzazione del movimento No Tav che si oppone da 30 anni ad un opera inutile e ambientalmente insostenibile”. “Le donne in rivolta – è la ... ilfattoquotidiano

