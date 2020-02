Navi cariche di armi a Genova, portuali e associazioni contro l’arrivo del cargo saudita Yanbu: “Pronti alla mobilitazione per fermarla” (Di sabato 8 febbraio 2020) Non si sa ancora quando arriverà effettivamente a Genova la nave ‘Yanbu’ della flotta saudita Bahri, che serve la logistica degli armamenti, in quelli che Amnesty International definisce i conflitti” più sanguinari e combattuti fuori da qualsiasi convenzione internazionale”. Non solo in Yemen, dove è stato provato come armi italiane, aggirando i controlli, contribuiscano in buona parte al bombardamento dei civili, ma anche alla Siria del Nord e Libia. Eppure, a distanza di quaranta giorni dall’ultima iniziativa pubblica e a quasi un anno dallo sciopero che porto al blocco della ‘nave delle armi’, i lavoratori del porto di Genova convocano una conferenza stampa per avvertire le istituzioni: “In ballo non c’è solo la violazione della legge 185/90 che vieta il transito di armamenti verso teatri di guerra, ma anche la questione sindacale del mancato rispetto delle norme di ... ilfattoquotidiano

