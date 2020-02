Nascondeva la droga nel passeggino del figlio: arrestato un algerino (Di sabato 8 febbraio 2020) Giorgia Baroncini L'uomo era agli arresti domiciliari ma non voleva smettere con la sua attività. Denunciata la moglie che lo aiutava a vendere la droga Era da tempo agli arresti domiciliari, ma non voleva per alcun motivo smettere la sua attività di spacciatore. E così un 31enne di origine algerina e residente a Vicenza aveva architettato una serie di stratagemmi per mantenere in funzione la sua "occupazione". Fra i trucchetti usati dall'uomo per vedere sostanze stupefacenti, anche quello di nascondere la droga nel passeggino del figlio. Con l'aiuto della moglie, il 31enne occultava la merce tra giochi e coperte del piccolo e così poteva continuare a mandare avanti la sua attività. L'uomo aveva escogitato questo piano in modo da eludere ogni tipo di controllo e non destare sospetti. Ma il suo piano non è andato come sperava. Segnalato più volte per il mancato rispetto ... ilgiornale

blogsicilia : Nascondeva 100 chili di droga, il tribunale lo condanna a 4 anni di carcere - - NoiNotizie : #foggia Foggia: ricercato per traffico internazionale di droga, arrestato. @_Carabinieri_ Carabinieri: il latitant… - News_24it : TERRACINA- Si nascondeva nella riviera d'Ulisse un avvocato partenopeo che è stato arrestato con le accuse di ass… -