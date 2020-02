Napoli-Lecce, probabili formazioni Sportmediaset: qualche dubbio per Fabio Liverani (Di sabato 8 febbraio 2020) La redazione di Sportmediaset ha provato a delineare le formazioni che Gennaro Gattuso e Fabio Liverani schiereranno per Napoli-Lecce di domani al San Paolo. qualche dubbio in difesa per i salentini, mentre il Napoli recupera alcuni elementi fondamentali come Kalidou Koulibaly. Finora il difensore aveva giocato una sola partita e per pochi minuti nella gestione di Gennaro Gattuso. Giovanni Di Lorenzo tornerà a giocare da terzino destro. A centrocampo ci saranno Allan, Diego Demme e Piotr Zielinski. Stanislav Lobotka subentrerà molto probabilmente nel secondo tempo. A difendere i pali, invece, ancora Alex Meret. Il portiere deve lottare ancora per la Nazionale. In avanti, infine, esordio dal primo minuto per Matteo Politano, che si muoverà a destra, con Lorenzo Insigne a sinistra. Arkadiusz Milik confermato. probabili formazioni Sportmediaset Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, ... calciomercato.napoli

Gazzetta_it : È tornato #Mertens: domani contro il #Lecce va a caccia del record di #Hamsik. E l'anno prossimo? - SkySport : Napoli-Lecce, la conferenza stampa di Gattuso in diretta LIVE - matteosalvinimi : Si parte per Palermo, poi nei prossimi giorni incontri a Roma, a Reggio Calabria, a Trieste, a Vicenza, a Padova, a… -