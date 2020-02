Napoli-Lecce, probabili formazioni Gazzetta: tornano i big (Di sabato 8 febbraio 2020) Gennaro Gattuso ha finalmente un’ampia scelta dopo aver recuperato alcuni dei giocatori infortunati nelle ultime settimane. Come se non bastasse, i nuovi innesti provenienti dal mercato invernale stanno convincendo. Per questo, nelle probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport, anche Matteo Politano trova spazio dal primo minuto per il match contro il Lecce. Torna Kalidou Koulibaly, titolare sicuro. La presenza del senegalese dirotterà Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Anche Allan dovrebbe esserci tranquillamente. A difendere i pali, probabilmente, ancora Alex Meret. Il portiere deve pur sempre confermarsi in Nazionale per andare all’Europeo da terzo portiere. Diego Demme, che ha segnato un goal importantissimo a Genova, partirà dall’inizio. Stanislav Lobotka, che ha comunque convinto nelle sue prime uscite, si accomoderà invece in panchina, pronto a ... calciomercato.napoli

