Napoli, ladri nella notte al liceo Villari svaligiano le aule (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Furto nella notte presso il liceo Pasquale Villari a Via Rimini in Napoli a due passi dal centro direzionale. Sul posto ancora la scientifica della Polizia di Stato che, assieme agli operatori della scuola, sta procedendo ai rilievi ed inventario di ciò che è stato rubato. Ovviamente tutti i locali erano sottosopra, specialmente in Segretaria. Sul posto è intervenuto anche il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, leader associazione guardie particolari giurate, portando solidarietà alla preside e al corpo insegnanti per il vile gesto, condannandolo e richiedendo ancora una volta alle istituzioni l’attuazione del protocollo d’intesa “mille occhi sulla città” che prevedeva la sinergia tra forze dell’ordine e vigilanza privata per un netto miglioramento del controllo del territorio, ivi compreso le ... anteprima24

