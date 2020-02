Moviola Verona-Juve, gol di Kumbulla regolare? La foto lascia dubbi (Di sabato 8 febbraio 2020) In Verona-Juventus è stato annullato a Kumbulla un gol dal Var per fuorigioco millimetrico. Ecco la Moviola dell’episodio nella foto Subito polemiche dopo i primi minuti di Verona-Juventus, anticipo di Serie A. Agli scaligeri è stato annullato un gol dall’arbitro Massa per un fuorigioco di Kumbulla. Il direttore di gara è stato richiamato dall’assistente Var … L'articolo Moviola Verona-Juve, gol di Kumbulla regolare? La foto lascia dubbi proviene da www.inews24.it. inews24

genovesergio76 : Eurosport : La moviola LIVE di Verona-Juventus: gol di Kumbulla, ma è un fuorigioco di millimetri - -