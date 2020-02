MotoGP, presentata la nuova Suzuki: ecco la moto di Rins e Mir (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ stata presentata la nuova Suzuki per la prossima stagione di motoGP. Rins e Mir sognano in grande: “Vogliamo alzare l’asticella”. ROMA – E’ stata presentata la nuova Suzuki. Dopo un campionato da assoluto protagonista, il team giapponese in questo 2020 va a caccia di una riconferma e, chissà, sognare quel titolo che alla vigilia sembra essere improbabile. In occasione del 60° anniversario la casa di Hamamtsu ha deciso di rinnovare la livrea con il blu accompagnato dall’argento. In sella confermati Alex Rins e Joan Mir, i due spagnoli che in futuro possono ambire a successi importanti. Le dichiarazioni dei piloti Alex Rins è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione e cercherà il definitivo salto di qualità: “Il 2019 mi ha regalato la prima vittoria in motoGP. In questa annata dobbiamo rimanere più concentrati ... newsmondo

