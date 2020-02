MotoGP, Fabio Quartararo spinge e mette pressione ad un Marc Marquez in difficoltà fisica (Di sabato 8 febbraio 2020) Fabio Quartararo ha cominciato col botto il 2020, strappando la promozione in Yamaha ufficiale a partire dalla prossima stagione e dimostrandosi subito in grande spolvero nel corso delle prime due giornate di test andate in scena sul tracciato di Sepang, in Malesia. Il nizzardo classe 1999, approdato nel Mondiale MotoGP all’inizio della scorsa annata, si è rivelato il più veloce del lotto in entrambe le sessioni disputate mettendo in evidenza un potenziale davvero impressionante specialmente sul giro secco. Il centauro di Yamaha Petronas, dopo aver firmato il miglior tempo nel day-1 in 1’58″945 con la moto del 2019, si è ripetuto quest’oggi balzando in vetta alla graduatoria con un fantastico 1’58″572 in sella alla M1 ufficiale in versione 2020. Oltre alla nota velocità nel time-attack, Quartararo ha messo in mostra anche una costanza di rendimento ... oasport

zazoomnews : MotoGP Fabio Quartararo: “Il potenziale c’è ma non abbiamo ancora un pacchetto perfetto” - #MotoGP #Fabio… - OA_Sport : MotoGP, Fabio Quartararo: “Il potenziale c’è ma non abbiamo ancora un pacchetto perfetto” - mainsport_it : RT @mainsport_it: I primi #test della #MotoGP2020 sono iniziati in #Sepang . Tempo migliore per Fabio #quartararo con 1.59.945 a seguite #m… -