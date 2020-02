Morgan e Bugo squalificati da Sanremo: cosa dice il regolamento sulle defezioni (Di sabato 8 febbraio 2020) cosa dice il regolamento di Sanremo sulle defezioni? La parola viene citata solo una volta, all'interno delle Disposizioni Finali, in relazione all'eventualità che un concorrente possa ritirarsi dalla gara. Ecco cosa dice il regolamento di Sanremo punto per punto e quali decisioni avrebbe potuto prendere il conduttore artistico Amadeus. fanpage

trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… -