Morgan contro Bugo: “Voleva liberarsi di me” (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan contro Bugo, Bugo contro Morgan. Dopo la serata ad alta tensione, che ha visto i due cantautori squalificati dal Festival di Sanremo 2020, volano gli stracci. I discografici di Bugo protestano per l’estromissione e descrivono Morgan come un folle. Quest’ultimo, da parte sua, punta il dito contro Budo, accusandolo di avergli voltato le spalle. “La partecipazione a Sanremo è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui per andare a Sanremo. Sarei stato la persona che gli avrebbe permesso di fare il Festival, perché senza di me non lo avrebbe certamente fatto. Io l’apprezzo come cantautore e amico, ed avevo un debito di gratitudine nei suoi confronti perché mi è stato vicino nella storia della casa. Ma non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio. Bugo è caduto ... tpi

tancredipalmeri : Morgan genio totale. Come Kyrgios. Come Lenny Bruce. Come Angelo Moratti che manda la Primavera a giocare contro la… - giornalettismo : #Morgan si inventa l'insulto in musica contro #Bugo. Il suo compagno di esibizione abbandona il palco dell'… - LaStampa : I due sono stati squalificati. La Mescal contro l’ex Bluvertigo. -