Morgan-Bugo, Amadeus: «Non si esibiranno in alcun modo». Conferenza di Bugo alle 16 (Di sabato 8 febbraio 2020) Durante la tradizionale Conferenza stampa istituzionale del mattino si è parlato della querelle Morgan-Bugo, che questa notte sono stati squalificati in diretta da Amadeus dopo che il secondo ha abbandonato il palco durante la quarta serata di Sanremo 2020. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, la finale live: la scaletta della serata Morgan-Bugo non si esibiranno nella serata finale di Sanremo 2020 Proprio su questo è intervenuto il vide direttore di Rai 1 e uomo macchina del festival Claudio Fasulo che ha spiegato i motivi tecnici della prima squalifica nella storia ella kermesse: «Per quanto riguarda il regolamento, la canzone viene esclusa dalla gara per la modifica del testo e il secondo è per il ritiro che fa fede. Bugo si è fisicamente ritirato e questo porta all’esclusione». Amadeus ha anche confermato che non saranno presenti in alcun modo, neppure Bugo da solo: «Morgan-Bugo non ci ... giornalettismo

trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' -