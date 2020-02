Mogol: "La musica di un tempo era immortale. Quella di oggi è per giovani e si brucia presto" (Di sabato 8 febbraio 2020) Quando lo raggiungiamo al telefono, il Maestro Giulio Mogol ci confessa candidamente che non ha avuto modo di guardare il Festival di Sanremo: “Sa, vado a letto presto”. Ma la curiosità e l’esperienza di lunga data come autore delle canzoni dei più grandi artisti della storia, lo portano un momento dopo a chiederci: “Come è? Me lo racconti”. E a riuscire a commentare comunque alcuni spunti di ragionamento.“E’ un bel Festival, Maestro”, gli confessiamo. “Ci sono molte nuove tendenze, come il rap ad esempio”. Mogol ha un’idea precisa sul rap.“E’ una forma musicale basata sulle parole e la ritmica. La linea melodica non c’è, c’è solo la parte ritmica. E’ musica per i giovani, come il rock. Anche il rock era musica per i giovani, lo è ancora. Ma aveva una ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Mogol: 'La musica di un tempo era immortale. Quella di oggi è per giovani e si brucia presto' - nshongi : RT @HuffPostItalia: Mogol: 'La musica di un tempo era immortale. Quella di oggi è per giovani e si brucia presto' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Mogol: 'La musica di un tempo era immortale. Quella di oggi è per giovani e si brucia presto' -