Milano, figlio di Bossi lascia ristorante senza pagare conto: denunciato (Di sabato 8 febbraio 2020) Milano, figlio di Bossi lascia ristorante senza pagare conto: denunciato dal proprietario dell’Antica Osteria Cavallini di Milano. Ennesima disavventura per Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Nord, Umberto. Il 40enne – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Corriere.it’ – avrebbe cenato in compagnia di una donna nell’Antica Osteria Cavallini di Milano, prima di … L'articolo Milano, figlio di Bossi lascia ristorante senza pagare conto: denunciato proviene da www.inews24.it. inews24

MonicaRBedana : RT @GenCar5: È scomparso a #Milano Marcello Gentili, avvocato, figlio di esiliati antifascisti, protagonista dei processi per Pinelli, Piaz… - FabioMontale : RT @GenCar5: È scomparso a #Milano Marcello Gentili, avvocato, figlio di esiliati antifascisti, protagonista dei processi per Pinelli, Piaz… - arosamor : RT @GenCar5: È scomparso a #Milano Marcello Gentili, avvocato, figlio di esiliati antifascisti, protagonista dei processi per Pinelli, Piaz… -