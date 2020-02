Milan, infortunio Rade Krunic: frattura al piede destro, almeno un mese di stop (Di sabato 8 febbraio 2020) A poche ore dal derby arriva una brutta notizia per il Milan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rade Krunic hanno evidenziato un infortunio serio, ovvero la frattura del terzo osso metatarsale del piede destro. Un problema tutt'altro che leggero che necessiterà di un periodo di riposo forzato di almeno un mese, prima degli ulteriori controlli radiografici che stabiliranno le condizioni dell'ex Empoli. fanpage

