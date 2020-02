Meteo Italia sino al 20 Febbraio, dinamicità verso nuova IRRUZIONE ARTICA (Di sabato 8 febbraio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 20 Febbraio Ciò che emerge dall'analisi dei principali modelli matematici di previsione è uno scenario Meteo climatico votato alla dinamicità atmosferica. Il fronte polare, pilotato da enormi depressioni sul nord Europa, si abbasserà non poco andando a lambire a più riprese le Alpi. Ciò determinerà uno schiacciamento dell'Alta Pressione lungo i paralleli e seppur abbastanza invadente su gran parte del Mediterraneo non riuscirà a scongiurare totalmente gli effetti delle fredde perturbazioni. Già la prossima settimana, ad esempio, potrebbe verificarsi qualche disturbo e secondo alcuni autorevoli centri di calcolo internazionali si potrebbe arrivare a una nuova IRRUZIONE ARTICA. Ipotesi al momento battuta solamente dal modello europeo ECMWF ma in virtù dell'affidabilità di quest'ultimo è un'eventualità da prendere in ... meteogiornale

