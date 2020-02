Meteo Italia, il ritorno della pioggia. QUANDO, risposte (Di sabato 8 febbraio 2020) Da un mese e mezzo manca una vera fase Meteo piovosa per l'intero paese. Qualche fronte è riuscito a perforare il muro anticiclonico, portando un po' di piogge al piano e nevicate anche a quote basse, ma stiamo parlando di brevi fasi piovose, rapide e a macchia di leopardo.Insomma, manca una piovuta generalizzata da prima di Natale: se da un lato l'inverno non è la stagione più piovosa per l'Italia, dall'altro la quasi totale mancanza di fasi Meteo perturbate comincia a preoccupare al Sud. L'ultimo periodo freddo e temporalesco per le regioni meridionali non è stato certo risolutore della crisi idrica di gennaio, infatti è stato su molte aree del Centro-Sud il più secco di sempre.Mentre al Nord gennaio non è un mese particolarmente piovoso, lo è invece al Sud, ed è fondamentale che arrivino piogge in abbondanza, in vista della lunga stagione estiva calda. Le tendenze Meteo ... meteogiornale

