Meteo Italia, arriva la ‘Tempesta di San Valentino’: dove (e quando) colpirà (Di sabato 8 febbraio 2020) Siete caldi per questo San Valentino? Fareste bene a esserlo visto che le previsioni Meteo accennano a importanti stravolgimenti. Una volta raggiunto il picco di intensità, il vortice polare rallenta la sua corsa. Pare che una perturbazione proveniente dal Nord Europa stia per attraversare anche l’Italia in lungo e in largo: da nord verso sud le temperature saranno davvero imprevedibili. La festa degli innamorati richiederà un abbigliamento invernale. Posto che non decidiate di trascorrere la serata più romantica dell’anno sotto le lenzuola. L’arrivo di fase di maltempo estremo prevederà temporali, neve anche a bassa quota e vento, che potrebbe soffiare a più di 120 km/h. Insomma, la giornata di venerdì 14 febbraio verrà riscaldata a patto che mettiate in campo la vostra passione, perché il Meteo, dal canto suo, non promette grandi numeri. L’intera giornata ... caffeinamagazine

DPCgov : ????Ancora venti di burrasca e freddo sull’Italia. Neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud. Leggi l'avviso meteo… - Noovyis : (Meteo Italia, arriva la ‘Tempesta di San Valentino’: dove (e quando) colpirà) Playhitmusic -… - MailSecured : METEO TENDENZA , FRONTE FREDDO DI SAN VALENTINO sull'Italia, ecco cosa potrebbe accadere - 3bmeteo... -