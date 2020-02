Meteo Italia: ANTICICLONE insidiato da perturbazioni, TEPORI primaverili (Di sabato 8 febbraio 2020) Meteo SINO AL 14 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Siamo dinanzi alla nuova affermazione di un campo di alta pressione supportato da flussi d'aria molto mite. L'inverno fa così di nuovo un passo indietro, con temperature in netto aumento dopo il clima freddo dei giorni passati. L'egemonia anticiclonica sul Mediterraneo subirà ben presto dei disturbi legati al flusso perturbato oceanico. L'attuale distensione dell'alta pressione sul Mediterraneo scaturisce dall'intensificazione delle correnti perturbate atlantiche delle medie-alte latitudini. Sul Nord Atlantico stiamo assistendo all'approfondimento di un'energica Depressione d'Islanda che tende a sprofondare verso la Gran Bretagna e la Francia Settentrionale. I venti di tempesta attesi sul Nord Europa consentiranno delle infiltrazioni umide anche sul Mediterraneo. Sarà proprio quest'intensa area depressionaria ad ... meteogiornale

