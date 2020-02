Meteo ANCONA: soleggiato e mite, clima di nuovo primaverile (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Meteo su ANCONA sarà caratterizzato da ampie schiarite sia domenica che nei primi giorni della settimana, con temperature che saliranno ben oltre la norma. Un probabile peggioramento si avrà mercoledì, con qualche pioggia. Domenica 9: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1031 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 11 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Lunedì 10: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 28 Km/h, raffiche 88 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Martedì 11: quasi sereno, molto ventoso. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 39 Km/h, raffiche 90 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Mercoledì 12: molto nuvoloso con ... meteogiornale

Vivodisogniebas : RT @LuceverdeRadio: ?? #treni - Linea Roma - Ancona traffico fortemente rallentato tra Giuncano e Baiano per condizioni meteo critiche rita… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Roma - Ancona traffico fortemente rallentato tra Giuncano e Baiano per condizioni meteo critiche… - astralmobilita : ???? Linea #Ancona #Roma Il traffico è fortemente rallentato a seguito di condizioni meteo critiche tra #Giuncano e… -