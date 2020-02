Mentre sta guardando la tv viene morso da un ragno, va in ospedale e quello che gli dicono lo terrorizza (Di sabato 8 febbraio 2020) Un uomo di 37 anni, Gary Armstrong era nel suo letto a guardare la tv e ad un certo punto si è addormentato. All’improvviso si è svegliato per un dolore fortissimo ad un dito, ha guardato cosa aveva e ha visto un grosso ragno che lo aveva appena morso. Spaventatissimo si è precipitato in ospedale dove gli hanno chiesto di descrivergli il ragno che gli aveva fatto quel morso perché nel frattempo il dito gli si era visibilmente gonfiato. Dopo che l’uomo lo ha descritto, i sanitari gli hanno detto che si trattava certamente di un vedova nera e, dunque, era indispensabile far fuoriuscire il veleno che il ragno gli aveva iniettato perché rischiava la setticemia e, di conseguenza, l’amputazione del dito interessato E così hanno fatto. L’uomo che si è spaventato notevolmente perché ha capito che poteva andare incontro anche alla morte, dopo l’intervento dei medici è potuto ... baritalianews

