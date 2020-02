Matteo Salvini al New York Times: "Io come Donald Trump. La sinistra vuole eliminarmi per via giudiziaria" (Di sabato 8 febbraio 2020) Il giorno successivo all'assoluzione di Trump dal processo di impeachment, il New York Times, quotidiano notoriamente ostile al presidente Usa, ha realizzato una lunga intervista a Matteo Salvini nel suo ufficio al Senato. I temi trattati spaziano dalla svolta nazionalista della Lega alla sconfitta liberoquotidiano

Rinaldi_euro : Sondaggi, il declino della Lega e Matteo Salvini? Smentito dalla super-media: ecco le cifre - Fontana3Lorenzo : Non ho sentito nessuna parola dal ministro, quando Matteo Salvini viene insultato e minacciato di morte. Come semp… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI A VIBO, RINGRAZIA L’ARMA DEI CARABINIERI PER IL LAVORO SVOLTO QUOTIDIANAMENTE -