Mastella bis? La Lega di Salvini alza il muro: “Venuti al Sud per cambiare, non per conservare” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Lega alza il muro. In caso di voto anticipato per palazzo Mosti, il Carroccio non sosterrà il tentativo di un Mastella bis. E se fino a oggi erano stati i vertici provinciali del partito di Salvini a esprimere una ferma e netta contrarietà all’ipotesi di una ricandidatura dell’ex Guardasigilli, pure dal coordinatore regionale Nicola Molteni – questo pomeriggio a Benevento – sono giunte parole che hanno il sapore del veto. “Se si realizzeranno le condizioni per le elezioni anticipate, vedremo cosa fare. Oggi mi limito a constatare la situazione attuale. E vedo un sindaco che si dimette prima della scadenza del mandato, una maggioranza logorata, divisa e che litiga e una città paralizzata. In tutto questo, la Lega non ha alcuna responsabilità. E dunque guardiamo a un progetto nuovo per una città importante quale è Benevento” – ha dichiarato Molteni ai ... anteprima24

Mastella bis Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mastella bis