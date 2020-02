Massa Carrara, auto piena di ragazzi finisce fuori strada: due morti, 3 feriti gravemente (Di sabato 8 febbraio 2020) I cinque amici sono stati vittima di un sinistro avvenuto intorno all'1 ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Per due di loro non c'è stato nulla da fare. Altri tre sono ricoverati in condizioni gravi, uno è in rianimazione. L'incidente è accaduto su un rettilineo. fanpage

