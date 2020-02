Marcello Foa sul Festival: "Amadeus è rassicurante" - (Di sabato 8 febbraio 2020) Carlo Lanna Ora è Marcello Foa che prende la parola e rivela cosa ha funzionato in questa edizione numero 70 del Festival di Sanremo Tempo di bilanci? A poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo, Marcello Foa (Presidente Rai) si sbottona su quanto accaduto durante l’edizione numero 70 della kermesse canora. Questo è stato sicuramente il Festival delle polemiche social, delle performance extralarge, ma come sempre ha vinto la musica e tutta la nostra italianità. In un breafing con tutta la stampa accredita, Marcello Foa ha tessuto le lodi di Amadeus e ha spezzato anche una lancia a favore delle presentatrici. "Amadeus è molto bravo. È un conduttore rassicurante. E vorrei dire che il merito va dato a Teresa De Santis, che in queste ore è stata un po' dimenticata nel flusso delle notizie del Festival – esordisce -. Però oggettivamente la scelta di Amadeus è stata sua. ... ilgiornale

Il presidente Rai Marcello Foa : “Junior Cally a Sanremo 2020 è eticamente inaccettabile” : Il presidente del servizio pubblico torna sulla questine Junior Cally a poco meno di una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo . Intervenendo nel corso della riunione del Cda del 30 gennaio, Marcello Foa si è detto fermamente contrario alla partecipazione al Festival del rapper, in linea con la posizione del suo partito di riferimento, la Lega.Continua a leggere

Sanremo 2020 - Marcello Foa contro Amadeus : "Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili..." : Dopo l'ammonimento del Presidente Rai e la beffa dell' ufficio stampa dell'artista, quale sarà la decisione di Amadeus sul "caso" Junior Cally ?

Sanremo 2020 - Presidente RAI Marcello Foa (contro Junior Cally) striglia Amadeus : "Riporti il Festival ad una dimensione originaria" : E ora interviene anche il Presidente della Rai, la voce più alta dell'azienda radiotelevisiva. Marcello Foa evidentemente informato della bufera che circola attorno ad Amadeus e ad un movimentato pre- Festival di Sanremo che si avvicina trascinandosi la polemica dell'0rmai celebre, virale 'passo indietro' frase incriminata e additata pronunciata da Amadeus e il neo caso che tocca il rapper Junior Cally, ha deciso di prendere a due mani la ...

Il presidente Rai Marcello Foa si oppone a Junior Cally a Sanremo : “Una scelta inaccettabile” : La partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo è diventata in questi giorni oggetto di polemiche. Il rapper romano è stato contestato per aver scritto una canzone che descriveva un femminicidio, motivo per cui anche il presidente della vigilanza Rai, Marcello Foa, ha espresso il suo disappunto sulla scelta di introdurlo tra i cantanti: "La credibilità di chi canta deve rientrare fra i criteri di selezione"Continua a leggere

Junior Cally - chi è il rapper mascherato che sarà a Sanremo criticato da Matteo Salvini e da Marcello Foa : Si presenta con una maschera antigas, ha due album all’attivo e ancora prima di salire sul palco dell’Ariston è diventato il caso politico della prossima edizione del Festival di Sanremo : è Junior Cally , rapper romano famoso più per gli attacchi contro la sua musica che per la musica in sé. Dietro la maschera c’è Antonio Signore, 29 anni, romano, rapper sotto contratto con la Sony. Junior Cally ha raccontato – ...

Perché il presidente della RAI Marcello Foa non vuole il rapper Junior Cally a Sanremo : Con riferimento all’annunciata partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo , il presidente della Rai, Marcello Foa, si sveglia improvvisamente e detta una nota alle agenzie di stampa in cui esprime “forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata”. “Il Festival – dichiara il presidente della Rai -, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve ...

Rai - Tar respinge ricorso contro la nomina di Marcello Foa : “Iter legittimo” : La nomina di Marcello Foa a Presidente della Rai ha seguito un procedimento pienamente legittimo. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso del consigliere Rita Borioni (Pd), suscitando la “soddisfazione” del diretto interessato che ha parlato di “conferma la posizione da me sostenuta fin dall’inizio”. In particolare, secondo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio il ricorso della Borioni è “nel suo ...

Tentata truffa in Rai - un finto Ministro Tria cerca di ottenere soldi dal presidente Marcello Foa : Una Tentata truffa è stata sventata in Rai. Nella primavera di quest'anno il presidente della televisione di Stato, Marcello Foa, avrebbe ricevuto una mail nella quale l'allora Ministro dell'economia, Giovanni Tria, gli avrebbe chiesto dei soldi per sviluppare un progetto all'estero. L'accaduto è stato posto sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, ma solo adesso emergono dei dettagli che hanno insospettito alcuni membri degli organi Rai, ...

sud_delmondo : RT @janavel7: Roba da Rai. L'ex direttrice (in quota Lega) di Rai1, Teresa De Sanctis, denuncia l'azienda per 'rimozione immotivata'. Il p… - FerranteViola : RT @CarloMaxBotta: Che tristezza vedere Marcello Foa elogiare in modo quasi divino un Sanremo definendolo fantastico, ricco di talento e in… - FrancescoLopane : RT @janavel7: Roba da Rai. L'ex direttrice (in quota Lega) di Rai1, Teresa De Sanctis, denuncia l'azienda per 'rimozione immotivata'. Il p… -