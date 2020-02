Manlio Di Stefano come Vito Crimi, la gaffe: non ricorda il significato della quinta stella del Movimento (Di sabato 8 febbraio 2020) I Cinque Stelle non si smentiscono mai. Dopo Vito Crimi è Manlio Di Stefano a farsi riconoscere con una gaffe in diretta. Ospite a Un Giorno da Pecora, il grillino non ricorda il significato delle cinque stelle del Movimento. "Sono come i puffi - risponde al conduttore Giorgio Lauro che lo aveva int liberoquotidiano

Godsent072011 : RT @FrancoBechis: Manlio Di Stefano non ricorda quali sono le cinque stelle, ecco il virus che cancella la memoria di chi si è seduto al go… - Libero_official : Il grillino Manlio Di Stefano non conosce il significato delle cinque stelle: la gaffe, in scia a Vito Crimi #M5s - dileguossi : RT @FrancoBechis: Manlio Di Stefano non ricorda quali sono le cinque stelle, ecco il virus che cancella la memoria di chi si è seduto al go… -