Mangia al ristorante ordinando champagne e non paga il conto: denunciato Riccardo Bossi (Di sabato 8 febbraio 2020) Riccardo Bossi, figlio primogenito del fondatore della Lega Nord Umberto, è stato querelato per truffa dal titolare di un ristorante di Milano. Secondo il ristoratore Bossi, dopo un sontuoso pasto accompagnato da vino e champagne nel suo locale, non avrebbe mai pagato il conto. Non è la prima volta che Riccardo Bossi finisce nei guai per cene o altri servizi non pagati. fanpage

