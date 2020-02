Manchester City-West Ham e Sheffield United-Bournemouth (Di sabato 8 febbraio 2020) Manchester City-West Ham e Sheffield United-Bournemouth sono due partite della ventiseiesima giornata di Premier League e si giocano domenica. Sheffield United – Bournemouth domenica ore 15:00 Lo Sheffield United è una grande rivelazione della Premier League 2019-2020: promosso al termine della scorsa stagione, ha dimostrato di saper essere competitivo anche in massima serie e di avere un’ottima organizzazione tattica. Il prudente 3-5-2 di Chris Wilder – cinquantaduenne allenatore di buon livello, nativo di Stocksbridge – si trasforma spesso in un ancor più compatto 5-3-2, grazie al lavoro degli esterni in copertura. Il Bournemouth è uscito vittorioso dalle ultime due partite di campionato, disputate contro Brighton e Aston Villa, ma aveva collezionato soltanto quattro punti nei dodici turni di Premier League ... ilveggente

