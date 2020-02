Mamme abusavano delle figlie per fare foto e filmini: arrestate (Di sabato 8 febbraio 2020) Una mamma dovrebbe essere un approdo sicuro, un abbraccio protettivo, un’ancora a cui aggrapparsi per ogni figlio. Ma nell’episodio in esame sono state proprio delle genitrici a tradire la fiducia dei propri figli. Alcune Mamme abusavano delle figlie infatti per produrre materiale multimediale come foto e filmini allo scopo di inviarlo in rete. Un vero e proprio ambiente dell’orrore scoperto dalle autorità e che ha portato all’arresto di due donne senza cuore e senza ritegno. Mamme abusavano delle figlie: producevano materiale pedopornografico Le due Mamme, una residente a Terni in Umbria, e l’altra a Reggio Emilia, hanno abusato ripetutamente delle loro figlie, nei modi più impensabili. A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica, da cui sono emersi i particolari di questo incubo vissuto dalle minori. Le due donne hanno iniziato a stuprare le loro ... kontrokultura

HuffPostItalia : Arrestate due mamme a Firenze: abusavano sessualmente delle figlie - KontroKulturaa : Mamme abusavano delle figlie per fare foto e filmini: arrestate - - GraceDama : Arrestate due mamme a Firenze per violenze sessuali sulle figlie: una di loro è stata concepita per abusarne -