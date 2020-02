Maltempo Napoli, il Parco Virgiliano resta chiuso: c’è ancora pericolo caduta alberi (Di sabato 8 febbraio 2020) Oggi, sabato 8 febbraio, era prevista una riapertura parziale del Parco Virgiliano, il grande polmone verde di Posillipo chiuso ormai dallo scorso novembre per i danni causati dagli alberi abbattuti dal vento. Il Parco pubblico, però, è ancora chiuso: il Maltempo degli scorsi giorni rende ancora pericolosa la situazione degli alberi che si trovano all'interno. Non è dato sapere quando lo spazio verde di Posillipo potrà essere nuovamente accessibile al pubblico. fanpage

