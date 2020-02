L’ultimo Festival di Vincenzo Mollica, l’omaggio della sala stampa di Sanremo | VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanermo è Sanremo, ma da domani lo sarà un po’ di meno. Vincenzo Mollica, storico caporedattore della redazione Cultura e Spettacolo del Tg1, andrà in pensione a partire dall’ultimo giorno di febbraio 2020. La sua presenza all’Ariston da inviato, quest’anno, sarà l’ultima di una lunga e luminosa carriera. Per questo motivo, nella sala stampa di Sanremo 2020, dopo l’omaggio raccolto proprio all’Ariston con Fiorello e Amadeus che lo hanno premiato per i suoi decenni di fedeltà alla Rai e per il servizio svolto in questi anni (anni conditi da interviste e recensioni à la Mollica, con il marchio di fabbrica della bontà), Vincenzo Mollica ha avuto un momento di confronto con i colleghi, che lo hanno applaudito e hanno fatto una vera e propria standing ovation. LEGGI ANCHE > Mika fa cantare Mollica dal balconcino di Sanremo 2020 VIDEO Vincenzo ... giornalettismo

VanityFairIt : Il #Sanremo2020 sarà l'ultimo Festival seguito da @doreciakgulp: i suoi collegamenti dal balconcino hanno scritto l… - margheriitaa_ : RT @giornalettismo: Vincenzo #Mollica ci ha insegnato tanto. La sua presenza nelle nostre case era una costante. Quest'anno sarà il suo u… - giornalettismo : Vincenzo #Mollica ci ha insegnato tanto. La sua presenza nelle nostre case era una costante. Quest'anno sarà il s… -