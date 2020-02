Lui è Dylan, il bambino che ha costruito un trasportino coi Lego per il suo cane senza zampe (Di sabato 8 febbraio 2020) Dovremmo tutti prendere esempio dai bambini e dal loro grande cuore. Il mondo è pieno di storie che ci insegnano che è così, come quella del piccolo Dylan che si è ingegnato per migliorare e cambiare per sempre la vita di Gracie, la sua piccola cagnolina. Dylan è un bambino di 12 anni affezionatissimo al suo cane. La piccola Gracie è nata con una grave malformazione ma questo certo non ha impedito al ragazzo di affezionarsi a lei. Ed è proprio dal grande sentimento nutrito nei confronti dell’animale a quattro zampe che è nata l’idea brillante di Dylan. Grazie alla sua immaginazione e fantasia ha costruito un trasportino per Gracie per consentire all’animale, senza gambe di camminare. Il gesto pieno d’amore, raccontando su Instagram dal profilo creato per la piccola cagnolina, ha fatto il giro del web riscaldando il cuore di tutti. Ma chi ha sicuramente tratto beneficio da tutto questo è ... dilei

