Lord of the Rings: Gollum di Daedalic Entertainment a rischio cancellazione dopo il fallimento commerciale di A Year of Rain? (Di sabato 8 febbraio 2020) Daedalic Entertainment è una delle case di sviluppo tedesche più famose, responsabili non solo della serie di avventure grafiche Deponia e della serie strategica Blackguard, ma anche per la pubblicazione di giochi come Shadow Tactics: Blades of the Shogun.Sfortunatamente, nonostante la popolarità e l'apparente stato di benessere, a volte basta solo un passo falso per incappare in grossi problemi: in questo caso, il passo falso si chiama A Year of Rain.Per chi non lo sapesse, A Year of Rain è un titolo Early Access, strategico in tempo reale, pubblicato lo scorso 6 novembre 2019. Purtroppo, sembra che il gioco non sia stato apprezzato dai giocatori, dato che pare ne siano state vendute solo 5.000 copie dal lancio. Il dato è stato rivelato da Daedalic stessa sul sito ufficiale di A Year of Rain, con un messaggio dove veniva anche annunciata la sospensione dello sviluppo. L'abbandono del ... eurogamer

Eurogamer_it : #LordoftheRingsGollum di Daedalic a rischio cancellazione dopo il fallimento commerciale di #AYearOfRain?